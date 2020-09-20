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الرئيس الجزائري: لن نطبّع مع إسرائيل

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
هديل هلال
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 7:00 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 7:00 م

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن الجزائر لن تشارك وتبارك الهرولة نحو التطبيع، معقبًا: «رأيت نوعًا من الهرولة للتطبيع، نحن لن نشارك فيها، ولن نباركها».

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، أضاف «تبون»، خلا تصريحات صحفية، مساء الأحد: «القضية الفلسطينية بالنسبة لنا وللشعب الجزائري برمته مقدسة، وسأكرر ذلك يوم الثلاثاء في خطابي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وتابع: «القضية الفلسطينية أم القضايا وقضية جوهرية، وعاصمتها القدس الشريف، ومشكل الشرق الأوسط سيحل نهائيا بإعلان الدولة الفلسطينية رسميًا».


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