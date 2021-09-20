الفلبين تتسلم 3 ملايين جرعة إضافية من سينوفاك و2 مليون جرعة فايزر

تسلمت الفلبين أكثر من 5 ملايين جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وهي مزيج من شحنة لقاح سينوفاك الصيني المشتراه، وأخرى من فايزر الأمريكية المتبرع بها عبر مرفق كوفاكس التابع للأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "فيل ستار" المحلية، اليوم الاثنين، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفلبينية سلمت 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك، بينما وصلت طائرة إماراتية وعلى متنها مليونان و20 ألفا و590 جرعة من لقاحات شركة فايزر المضادة لكوفيد-19.

وقال مسؤول شراء اللقاحات وتوزيعها في الفلبين، كارليتو جالفيز جونيور، إنه من المقرر توزيع شحنة سينوفاك الإضافية على منطقة العاصمة مترو مانيلا ووسط لوزون وكالابارزون وفيساياس الوسطى ومنطقة دافاو، مضيفا أن جرعات فايزر سوف تُوزع على نفس المناطق، بالإضافة إلى فيساياس الغربية وشبه جزيرة زامبوانجا ومنطقة إيلوكوس ووادي كاجايان.

كانت شحنة سينوفاك الأخيرة رفعت عدد جرعات اللقاح الصيني في البلاد إلى 36 مليونًا، فيما وصل إجمالي إمدادات الفلبين من لقاح فايزر إلى 8.62 مليون جرعة.

وفي السياق نفسه، كان ممثل منظمة الصحة العالمية في الفلبين رابندرا أبايسينجي قد قال الأسبوع الماضي إن كوفاكس يعمل على توفير حوالي 10 ملايين جرعة إضافية للفلبين خلال الأسابيع المقبلة، وأضاف أن "هذا يهدف إلى مساعدة الفلبين على مكافحة الطفرة الحالية وحماية أكبر عدد ممكن من حياة الفلبينيين"، في إشارة إلى الزيادة الجديدة في الحالات التي سجلتها السلطات الصحية.

يذكر أن الفلبين بدأت حملة التطعيم ضد كورونا مارس الماضي، بهدف تطعيم ما يصل إلى 70 مليونًا بنهاية العام الجاري.