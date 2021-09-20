تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات(دمياط، أسيوط، بورسعيد) اليوم الاثنين، وناشدت المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

وتجوب الحملة مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، كما تم تجهيز مراكز شباب بالمحافظات لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، كما تم تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وتم تدريب فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، على أعلى مستوى كما أنهم يرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، كما أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.