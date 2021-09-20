عدم اكتمال النصاب القانوني لـ3 مراكز شباب بالقليوبية لاجتماع الجمعيات العمومية

انعقدت اليوم الجمعيات العمومية بثلاثة مراكز شباب بمحافظة القليوبية، وفقا للجدول الزمني المعد من قبل إدارة الهيئات بالمديرية.

واجتمعت الجمعية العمومية العادية بمركز شباب كفر النخلة، وبلغ إجمالي من لهم حق حضور الاجتماع 224 عضوًا حضر منهم 4 أعضاء فقك، وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، كما انعقدت الجمعية العمومية بمركز شباب كوم الأطرون، وبلغ إجمالي من لهم حق الحضور بها 235 عضوًا وإجمالي الحاضرين 9 أعضاء، ولم يكتمل النصاب القانوني للحضور أيضًا .

وعلى جانب آخر، انعقدت الجمعية العمومية بمركز شباب ميت حلفا، حيث بلغ إجمالي من لهم حق الحضور 158 عضوًا، وإجمالي الحاضرين 23 عضوًا، ولم يكتمل النصاب القانوني للحضور.

ووجه الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بضرورة اتباع الإجراءات القانونية واجبة الاتباع لانعقاد الجمعيات العمومية.