مونتيري يهزم تيجريس ويصعد للمركز الخامس في الدوري المكسيكي

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صعد فريق مونتيري إلى المركز الخامس في الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على تيجريس أونال 2 - 0 فجر اليوم، الاثنين، في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب كروز أزول على كويريتارو 2 / صفر وتعادل سانتوس لاجونا مع بويبلا 1 / 1 .

وحسم مونتيري مباراته أمام تيجريس أونال بهدفين نظيفين سجلهما أرتورو جونزاليس وكلاوديو كرانيفيتر في الدقيقتين 14 و90 .

وارتفع رصيد مونتيري إلى 14 نقطة بينما تجمد رصيد تيجريس أونال عند 13 نقطة في المركز الثامن.

كذلك تغلب كروز أزول على كويريتارو بهدفين نظيفين أحرزهما بريان انجولو وخوسيه مارتينيز في الدقيقتين 42 و90، وجاء هدف مارتينيز من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد كروز أزول بذلك إلى 13 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد كويريتارو عند ست نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وتعادل سانتوس لاجونا مع بويبلا 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر مقابل ثماني نقاط لبويبلا في المركز الثالث عشر.

وتقدم بويبلا بهدف للاعب إيمانويل جولارتي في الدقيقة 52، ثم خطف أليسيو دا كروز هدف التعادل لسانتوس لاجونا في الثواني الأخيرة من المباراة.