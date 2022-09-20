مسؤول عراقي يجدد موقف بلاده الثابت برفض استخدام أراضيه للاعتداء على إيران وتركيا

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جدد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، رفض العراق استخدام أراضيه من قبل المعارضة الإيرانية والتركية للاعتداء على إيران وتركيا.

وقال الأعرجي خلال استقباله معاون رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني حاج حسن محقق "أن الحكومة العراقية عازمة على إنهاء هذا الملف"، حسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون الاستخباري بين العراق وإيران لضبط الحدود ومنع التهريب، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة البلدين الضغط على الجماعات الإرهابية، والاستمرار بملاحقتها ومنعها من الوصول لنواياها الإجرامية.