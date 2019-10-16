فايننشال تايمز: الاستبداد وليس الإصلاح هو وصفة أردوغان لتركيا

ومع ذلك "تهدف كل هذه التحركات إلى تعزيز حكم الرجل الواحد لأردوغان، ويساعده الغرب".

لقد جلب التعديل الوزاري الذي أجراه أردوغان تكنوقراط، لكنه أدى أيضا إلى تهميش المنافسين المحتملين - وعلى رأسهم سليمان صويلو، وزير الداخلية السابق القومي المتعصب والمناهض للغرب، والذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه "الرجل الثاني" للنظام. وبعد الانتخابات، أبعده أردوغان وبدأ في تطهير البيروقراطية التركية من الموالين لصويلو، وفق الكاتبة.

وكان خلوصي أكار، وزير الدفاع السابق، خليفة محتملا آخر. وكان أكار، رئيس هيئة الأركان العامة خلال محاولة الانقلاب ضد أردوغان عام 2016، قد صعد إلى الصدارة كوزير للدفاع بعد محاولة الانقلاب.

"لكن مصير أكار تحدد بسبب شعبيته المتزايدة، وانتقاده المستتر لقرار أردوغان عدم نشر قوات في المناطق التي ضربها زلزال مدمر في فبراير وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، تم استبداله أيضا بشخصية غير بارزة".

وترى الكاتبة أن اختيار أردوغان لوزير الدفاع، والتعيينات الجديدة في القيادة العسكرية العليا تشير إلى أنه يشدد سيطرته على المؤسسة، التي كانت ذات يوم أقوى مؤسسة في تركيا.

"وتستمر جهود أردوغان لقمع معارضيه بلا هوادة. ولا يزال ألد منافسيه السياسيين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين في السجن، على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وتشير الكاتبة إلى أنه بعد فوز أردوغان في الانتخابات بدأت إحدى المحاكم النظر في قضية ضد أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المعارض الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بتهمة التلاعب في المناقصات. وبعد إدانته العام الماضي بتهمة "إهانة موظف عام"، مُنع إمام أوغلو فعليا من الترشح ضد أردوغان في انتخابات الرئاسة. ويواجه الآن عقوبة السجن المحتملة والحظر السياسي إذا ثبتت إدانته.

ومع تشديد أردوغان قبضته، انهارت المعارضة غير الموحدة وسط الاقتتال الداخلي الذي أعقب الانتخابات. ويقاوم كمال كليجدار أوغلو، الذي خسر أمام أردوغان في مايو، الدعوات للاستقالة من زعامة حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وترى الكاتبة أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا هي، وحدها، التي تقف في طريق جهود أردوغان لتعزيز حكمه الاستبدادي.

وبدلا من الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد، يسعى أردوغان إلى حلول سريعة.

"وللإشارة إلى تغيير في المسار، قام بتعيين محمد شيمشك، وزير المالية المؤيد للسوق، لقيادة الاقتصاد. وإلى حد ما، يبدو أن تحركات أردوغان تؤتي ثمارها. ويعود المستثمرون الأجانب ويخطط البنك الدولي لمضاعفة دعمه لتركيا إلى 35 مليار دولار، بما في ذلك الإقراض المباشر للحكومة. وتشكل هذه الأموال شريان حياة لأردوغان، دون إجراء إصلاحات ذات معنى في المقابل".

وتدعو الكاتبة من يهتمون بالديمقراطية في تركيا ألا ينخدعوا بتحركات أردوغان التكتيكية، معتبرة أن ما قد يبدو وكأنه اعتدال هو في الواقع المرحلة الأخيرة في توطيد حكم الرجل القوي لأردوغان.

واختتمت: "مع اقتراب الجمهورية التركية من الذكرى المئوية لتأسيسها الشهر المقبل، فإنها تمر بمنعطف حرج في رحلتها المتعرجة نحو الديمقراطية الغربية. وسيكون من المفارقة المحزنة أن نرى الغرب متواطئا في ترسيخ الاستبداد في تركيا".

"ملكة جمال الكون"

وننتقل إلى صحيفة الإندبندنت، وتقرير بعنوان "لماذا تتبرأ باكستان من أول متسابقة لها في مسابقة ملكة جمال الكون؟"، كتبته ماروشا مظفر مراسلة الصحيفة للشؤون الآسيوية.

أشار التقرير إلى أن الشابة الباكستانية، إيريكا روبن، البالغة من العمر 24 عاما، فازت بلقب ملكة جمال الكون الباكستانية (ملكة جمال باكستان) في مسابقة أقيمت في جزر المالديف يوم الخميس الماضي.

لكن هذه المسابقة أثارت ردود فعل غاضبة في وطنها باكستان، لدرجة أن رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكار، وصف تنظيم المسابقة بأنه "عمل مخز" و"إهانة واستغلال للمرأة الباكستانية".

وطلبت حكومة كاكار من وكالة المخابرات في البلاد التحقيق مع منظمي المسابقة، وكيف تمكنوا من تنظيم المسابقة باسم البلاد دون موافقة الحكومة.

ويفترض أن تمثل روبن المولودة في كراتشي لأسرة مسيحية بلدها باكستان، بعد فوزها هذا، في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية الثانية والسبعين، المقرر عقدها في دولة السلفادور في نوفمبر المقبل.

وفي مارس الماضي، أعلنت وكالة "يوجين غروب" التي تتخذ من دبي مقرا لها عن تنظيم هذه المسابقة، ودعت النساء الباكستانيات للتقديم.

وقال جوش يوجين، المدير الوطني لمسابقة ملكة جمال الكون الباكستانية ومؤسس وكالة "يوجين غروب"، إن "المئات" من النساء الباكستانيات تقدمن بطلب للحصول على جائزة ملكة جمال الكون الباكستانية.

وتم بث تتويج أول ملكة جمال الكون (باكستان) على الإطلاق في 14 سبتمبر على الهواء مباشرة، لكن رد الفعل الساحق كان غاضبا.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، مرتضى سولانجي، على موقع إكس (تويتر سابقا): "إن حكومة ودولة باكستان تمثلهما الدولة والمؤسسات الحكومية. لم تقم حكومتنا بتعيين أي شخص أو مؤسسة غير تابعة للدولة أو غير حكومية لأي نشاط من هذا القبيل، ولا يمكن لمثل هذا الشخص أو المؤسسة أن يمثل الدولة أو الحكومة. انتهى".

وكتبت الصحيفة: "في باكستان، على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على المشاركة في مسابقات ملكات الجمال، يعتقد البعض أن قواعد اللباس في المسابقة تتعارض مع معتقداتهم الإسلامية".

واختتم التقرير باقتباس قديم عن الناشطة الباكستانية آمنة بتار، مؤسسة الشبكة الآسيوية الأمريكية لمناهضة انتهاك حقوق الإنسان والتي تعيش في لاهور، قولها: "في باكستان، نحاول الحصول على الحقوق الأساسية للمرأة: الحق في الزواج، والحق في الطلاق، وتكافؤ الفرص في العمل والتعليم، وقضايا مثل ملكة جمال باكستان تخلق مشاكل لهذه الحركة".