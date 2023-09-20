زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيوزيلندا

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية اليوم الأربعاء.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت خدمة مراقبة الزلازل في البلاد "جيونت". وقالت جيونت إن أكثر من 14 ألف شخص أبلغوا عن شعورهم بالزلزال في جميع أنحاء البلاد.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع الساعة 0914 صباحا بالتوقيت المحلي (2114 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، بالقرب من جيرالدين.

وتقع جيرالدين على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب مدينة كرايستشيرش. وفي عام 2011، أسفر زلزال بلغت قوته 3ر6 درجة عن مقتل 185 شخصا وتسبب في أضرار واسعة النطاق في المنطقة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا إنه لا يوجد خطر تشكل موجات مد عاتية (تسونامي) على البلاد في أعقاب الزلزال.

ونشرت الوكالة على منصة إكس: "لم نتلق أي تقارير عن أضرار في هذه المرحلة".