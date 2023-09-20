أعلن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل ورببيرج، عن تأييد الولايات المتحدة الدعوة لتوسيع عدد الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، مشيرا إلى دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء.

وقال خلال مقابلة متلفزة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، إن الرئاسة الأمريكية تستهدف خلال المرحلة المقبلة؛ توطيد واستمرار عقد الشراكات والتحالفات مع الدول الصديقة، بالإضافة إلى دعم عملية الإصلاح داخل مؤسسات مجلس الأمن والبنك الدولي وصندوق النقد.

وتابع: «حان الوقت الآن من أجل توسيع وتكبير مجلس الأمن، يجب أن تخضع تلك المؤسسات لجميع الشعوب وليس فقط الدول الغنية والكبرى».

وعلى صعيد الشأن الروسي-الأوكراني، قال إن العقوبات الدولية الموقعة على روسيا استطاعت أن تضعها في عزلة عن المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في ظل انتهاك جميع قوانين مجلس الأمن واستمرارها في حربها الوحشية ضد أوكرانيا على مدار 18 شهرا.

كما نوه إلى استمرار الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي في تقديم أوجه الدعم العسكرية الدفاعية كافة إلى أوكرانيا؛ لمواجهة العدوان العسكري على أراضيها.

وبشأن التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة ودولة الصين، أشار إلى حرص الولايات المتحدة على استمرار التعاون مع الصين، لا سيما على صعيد عدد من القضايا مثل التغيرات المناخية ومكافحة الأوبئة والركود الاقتصادي ومصادر الطاقة.

وتابع: «نحن ندرك أن هناك اختلافات كبيرة وعميقة دون أدنى شك مع الصين، العلاقة مع الصين ستكون تنافسية ولكن ذلك لا يعني عدم التنسيق والتعاون ببعض المجالات؛ لمواجهة التحديات المشتركة، والتي تبدت مؤخرا في عقد عدد من الاجتماعات بين الدولتين».