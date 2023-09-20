اتحاد جدة يكشف سبب غياب بنزيما عن تدريبات الفريق

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كشف الجهاز الطبي لـ اتحاد جدة، سبب غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات الفريق مساء الثلاثاء، قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه فريق الاتحاد نظيره الفتح، مساء غدًا الخميس على ملعب عبدالله الفيصل، في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة على منصة «إكس»: «لم يشارك اللاعب كريم بنزيما في تدريبات الفريق الجماعية، مساء الثلاثاء، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية».

وأضاف: «فيما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبد الرزاق حمدالله عن تعرضه لإصابة في الكتف، وسيتابع الجهاز الطبي الخطة العلاجية للاعب».