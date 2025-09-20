جوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العالم بـ"ألا يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح جوتيريش، خلال مقابلة صحافية، السبت، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في "إجراءاتها بهدف تدمير قطاع غزة بالكامل الآن، وتحقيق ضم تدريجي للضفة الغربية".

وأشار إلى أن أي ذريعة تستخدمها إسرائيل لتبرير سياستها في الأراضي الفلسطينية أو ضد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية "ليست سوى مرحلة متواصلة تهدف إلى منع الفلسطينيين من الحصول على دولتهم"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبين أنه "من المهم أن يشعر الإسرائيليون بالعزلة لكي يتحقق التغيير"، مؤكداً أن الحل الوحيد للصراع هو "حل الدولتين"، مع قيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة "أي بديل من شأنه أن يضع الفلسطينيين تحت الاحتلال أو التمييز بلا حقوق على أرضهم"، موضحاً أن أي اعتراف دولي قادم بدولة فلسطينية "رمز في غاية الأهمية".

وتطرق جوتيريش إلى الوضع الإنساني في غزة، واصفاً إياه بأنه "الأسوأ من حيث الموت والدمار"، وأنه "لا يحتمل أخلاقياً، ولا سياسياً، ولا قانونياً"، مشيراً إلى انتشار المجاعة، وفقدان الرعاية الصحية، وعيش السكان في مناطق مكتظة دون مأوى مناسب.