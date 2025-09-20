أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن، بحضور هيئة الوزارة.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الأردنية دون مزيد من التفاصيل.

والأمير فيصل بن الحسين وُلد في 11 أكتوبر 1963، ليكون ثاني أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين، والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني.

تلقى الأمير فيصل تعليمه المبكر في الكلية العلمية الإسلامية بعمان، ثم انتقل إلى المملكة المتحدة حيث التحق بمدرسة سانت إدموند في عام 1970.

في عام 1971، انتقل مع أخيه الأمير عبد الله إلى الولايات المتحدة، حيث التحق بمدرسة بيمنت في ولاية ماساتشوستس لمدة عامين، ثم انتقل إلى مدرسة إيجلبروك.

أكمل فيصل بن الحسين تعليمه الثانوي في مدرسة سانت ألبانز بولاية واشنطن وتخرج منها في عام 1981، ثم التحق بجامعة براون حيث حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية (تخصص اتصالات) عام 1985. وحصل على شهادة الماجستير في الإدارة من كلية لندن للأعمال عام 1998.

بدأ الأمير فيصل بن الحسين تدريبه على الطيران في عام 1982 أثناء دراسته الجامعية، وحصل على رخصة طيار في نفس العام.

بعد تخرجه، بدأ تدريبه العسكري الاحترافي في سلاح الجو الملكي الأردني وحصل على رتبة ملازم في عام 1985.

في مارس 2002، عُين قائدًا لسلاح الجو الملكي الأردني وظل في المنصب حتى عام 2004. تقلد سموه منصب رئيس هيئة الأركان الجوية (2001-2004). في 20 سبتمبر 2004، صدر قرار ملكي بتعيينه مساعداً خاصاً لرئيس هيئة الأركان المشتركة.

أُحيل إلى التقاعد في 26 ديسمبر 2017 برتبة لواء برفقة الأميرين علي بن الحسين وطلال بن محمد، لأسباب تتعلق بإعادة الهيكلة.



