افتتاح أسبوع الجامعات الإفريقية باستاد أسوان الرياضي وسط إجراءات أمنية مشددة

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزارة التعليم العالي، يرافقة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، مساء اليوم، فاعليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية، وشارك في الافتتاح 10 من رؤساء الجامعات المصرية، ووفود 22 دولة أفريقية

وقد شهد الافتتاح إجرءات أمنية مشددة وذلك من خلال تفتيش المترددين لحضور حفل الافتتاح.

وكان قد سبق الافتتاح تنظيم كرنفال فني أقيم على كورنيش النيل بأسوان بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان حتى يوم الجمعة المقبل.

كما قدمت 8 فرق للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة عروضًا فنية في أجواء من البهجة والسعادة والفرحة من اهالي أسوان المتواجدين علي كورنيش النيل.

وأكد عبدالغفار أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول يعتبر إنجازًا كبيرًا في ظل مشاركة ممثلين لـ 22 دولة أفريقية وعلاوة على مشاركة 23 جامعة مصرية أخرى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أعلن أن محافظة أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

وأضاف أن محافظة أسوان هي بوابة مصر الجنوبية لذا يجب أن نحيي القائمين على جامعتها على هذا العرس الأفريقي الرائع الذي تتلاقي فيه وفود شباب الجامعات الأفريقية لكي يشاركوا في العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وأضاف أن الوزارة لا تهتم فقط ببناء الإنسان علميًا فقط ولكنها تهتم به في كافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية التي يتم ممارستها خلال أسبوع شباب الجامعات الأفريقية وغيره من الفاعليات الأخرى التي تقام بمختلف الجامعات المصرية على مدار العام.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يعتبر عرسًا أفريقيًا رائعًا بمشاركة أكثر من 600 طالب من الجامعات الإفريقية والجامعات المصرية علاوة علي طلاب جامعة أسوان .