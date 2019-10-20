كيم كارداشيان تناشد حاكم ولاية تكساس وقف إعدام سجين

ناشدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ويست حاكم ولاية تكساس يوم السبت باستخدام سلطته لعرقلة إعدام سجين من المنتظر أن يتم إعدامه الشهر المقبل.

واستخدمت كارداشيان ويست، التي لديها 62 مليون متابع عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، منصتها للتوسل إلى الحاكم جريج أبوت "لفعل الشيء الصحيح" ومنع إعدام السجين رودني ريد في 20 نوفمبر المقبل.

وقالت كارداشيان ويست يوم السبت "أرجوك أيها الحاكم أبوت كيف يمكنك إعدام رجل في الوقت الذي تظهر فيه أدلة دامغة تبرئ رودني ريد، بل إنها تدين الشخص الآخر المتورط في الحادث. أنا أناشدك أن تفعل الشيء الصحيح".

يذكر أن ريد، وهو أسمر البشرة، أدين بخطف واغتصاب وخنق ستايسي ستايتس، ذات البشرة البيضاء، البالغة من العمر 19 عاما، في تكساس في عام 1996.

وأصر ريد طوال محاكمته على أنه بريء، وكذلك عائلة ستايتس، التي تشتبه في ارتكاب خطيب الفتاة السابق ضابط الشرطة جيمي لويس فينيل جونيور الجريمة.