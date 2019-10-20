شباب الإسماعيلي يفوز على الجونة بدوري الجمهورية

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 99 على الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على الملعب الفرعي بنادي القناة لحساب الاسبوع السابع من دوري الجمهورية.

هدف المباراة جاء عن طريق هداف الفريق حازم مرسي ليرتفع رصيده للنقطة 14 .

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من .. عبد الرحمن صلاح ، محمود البدري ، محمد مصيلحي ، محمد نصر ، عمر هنيدي ، كاستيلو ، محمد الضرف ، محمد سليمان (إسلام فراج ) ، محمد عبد السميع (إبراهيم حسن) ، محمود عبدالله (أحمد إبراهيم ) ، حازم مرسي.

ويقود الفريق فنيا .. إسلام كاظم و غريب فتحي مدربين ، أحمد عبده مدرب حراس مرمي ، حازم عليان اخصائي علاج طبيعي ، محمد صالح إداري.