تستعد شركة نيوجيرسى للتطوير العقارى، لإطلاق مشروعها الجديد بمدينة الجلالة بالعين السخنة، باستثمارات مقدرة بنحو 1.5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات المهندس جرجس يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة.



أشار إلى اهتمام الشركة بالاستثمار بأكثر المناطق الواعدة استثماريا بالسوق المصرية وعلى رأسها مدينة الجلالة الجديدة وهى تعد ثانى أكبر مشروع قومى بعد العاصمة الادارية.



وعلى مستوى مشروع «جرين أفينيو» بالعاصمة الإدارية، أكد يوسف على انتهاء الشركة من مبيعات المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، وسيتم طرح الجزء التجارى والطبى قريبا بتسهيلات تناسب كل المواطنين والجزء التجارى بالمشروع بمساحات من 45 ــ 800 متر، لافتا إلى أن إجمالى مبيعات المشروع تصل لـ1.4 مليار جنيه.



وأشار إلى أن مساحة المشروع 11.6 فدان بموقع متميز بحى R7 بالعاصمة الادارية ويضم حوالى 490 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح من 115ــ 370 مترا، وبنظام سداد متنوع يصل لـ10 سنوات.



وأكد على أن السوق العقارية المصرية اصبح من أكبر الأسواق على مستوى العالم نظرا لارتفاع حجم الطلب بالسوق بالتزامن مع الزيادة السكانية، والسوق تحتاج لقرابة من 2 ــ 3 ملايين وحدة سكنية سنويا بمختلف شرائحها لمواكبة الزيادة السكانية المضطردة، وفئة الشباب تتراوح من 16 ــ 20 مليون من إجمالى تعداد السكان وهم يمثلون كتلة طلب كبيرة بالسوق.