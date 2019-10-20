فورتاليزا يحول تأخره لفوز ثمين على جريميو في الدوري البرازيلي

قلب فورتاليزا تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على جريميو مساء أمس السبت، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ورفع فورتاليزا رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشر مؤقتا علما بأنه حقق هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين وتجمد رصيد جريميو عند 41 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وسجل باولو ميراندا الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة العاشرة ورد فورتاليزا بهدفين سجلهما ويلنجتون باوليستا وأوزفالدو لورينسيو فيليو في الدقيقتين 35 و41.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد رافاييل جالاردو لاعب جريميو لنيله الإنذار الثاني في المباراة.