عمومية «الأهلى للصرافة» توافق على زيادة رأسمالها المرخص إلى 400 مليون جنيه

26 عدد فروع الشركة.. والمستهدف وصولها إلى 33 فرعا بنهاية العام

1.5 مليار جنيه مشتريات شهريا للشركة فى أوقات الذروة.. والريال السعودى والدولار على رأس العملات



وافقت الجمعية العمومية لشركة الأهلى للصرافة على زيادة رأسمال الشركة المرخص إلى 400 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه، تبعا لتصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة الشركة.



اضاف لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن الشركة استنفدت رأسمالها المرخص والمدفوع فى انشاء شبكة فروع وصلت إلى 26 فرعا حتى الآن.



انتهت الشركة من افتتاح 26 فرعا آخرها فى بنها وبنى سويف ونجع حمادى، وجار تجهيز ومعاينة فروع جديدة فى مدن جرجا، دكرنس، المحلة، دمنهور، دسوق، المعادى، فيصل، ميامى، شرم الشيخ، مضيفا ان الشركة تأمل فى الوصول بعددها فروعها إلى 33 فرعا بنهاية العام.



وقال محيى الدين ان حصيلة الشركة من شراء العملة فى اوقات الذروة بلغ 1.5 مليار جنيه شهريا، وجاء الريال السعودى والدولار الأمريكى ثم اليورو والدرهم الإماراتى، على راس العملات الاكثر تعامل عليها.



وتمتلك الشركة فروعا فى بنى مزار بالمنيا، والمنصورة، ووادى النيل، احمد عرابى بالمهندسين، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس بمدينة نصر، والمقطم، وتخطط الشركة لامتلاك 50 فرعا خلال ثلاث سنوات.



وقال محيى الدين إن الشركة تستهدف الوجود فى المناطق والمدن ذات العمالة الكثيفة بالخارج والحركة التجارية، ولذلك كان التركيز على افتتاح فروع لها بمدن الصعيد والدلتا.



وتأسست الشركة مطلع عام 2017 برأس مال مرخص 200 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، وقال البنك الأهلى المصرى فى وقت سابق: إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه فى ضوء الظروف التى كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحى أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.