دبى تطلق العد التنازلى لأكسبو 2020

أطلقت إمارة دبى العد التنازلي مساء اليوم الأحد، لعام واحد على فعاليات إكسبو 2020 دبي، فى حين شهدت مختلف الإمارات السبع احتفاليات وعروضاً تدعو الجميع للمشاركة في هذه اللحظة الفارقة.

وأحيت احتفالات دبى بهذه المناسبة، نجمة الغناء العالمية ماريا كاري، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي اختير سفيراً لإكسبو 2020. وستتيح الفعاليات للزوار فرصة توقع ما يمكن حدوثه في عالم الغد حين يفتح الحدث الأروع في العالم أبوابه في 20 أكتوبر المقبل. وسيجمع إكسبو 2020 العالم، بمشاركة أكثر من 200 جهة عالمية وفي حضور ملايين الأشخاص، في أجواء من الاحتفال والتعاون والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا. وعلى مدار 6 شهور كاملة ستكون دولة الإمارات محط أنظار العالم بينما نقدم دورة استثنائية من إكسبو الدولي مفعمة بالترفيه والمرح والاتحاد تمثل لحظة مهمة لنكون كلنا معاً.