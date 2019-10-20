جوارديولا عن متابعة قمة اليونايتد وليفربول: علينا التركيز في مواجهة أتلانتا

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كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن موقفه من متابعة مباراة القمة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول، مساء اليوم الأحد.

قال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت"، مساء أمس السبت: "علينا التركيز ومتابعة مباريات أتلانتا الأخيرة".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أتلانتا الإيطالي، الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثالثة بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف جوارديولا خلال تصريحاته :"لعبنا جيدًا أمام كريستال بالاس، لكن واجهنا سوء حظ في إنهاء الفرص".

وتابع :"كانت ثلاث نقاط هامة خلال مشوارنا في الدوري، وأتمنى مواصلة تقديم العروض الجيدة".

واستطاع السيتي أن يحقق فوزًا خارج الديار على حساب كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق خمس نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب.

وينتظر ليفربول خوض مباراة صعبة عندما يرحل إلى مانشستر من أجل مواجهة مان يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن قمة الأسبوع التاسع بالبريميرليج.