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تسبب زلزال قوي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي أيسلندا، اليوم الثلاثاء، في قطع مقابلة عبر الإنترنت لرئيسة وزراء البلاد كاترين جاكوبسدوتير.

وكانت جاكوبسدوتير، تجري حوارا مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن جهود حكومتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا عندما وقع الزلزال.

وقالت جاكوبسدوتير: "يا إلهي، هناك زلزال"، حيث يمكن رؤية مصباح السقف يهتز برفق في المكتب خلفها، مضيفة: "معذرة، حدث زلزال الآن. واو!"

وسرعان ما استعادت رباطة جأشها قائلة: "حسنا، هذه أيسلندا".

وقالت "أنا بخير تماما، المنزل لا يزال قويا. لذلك ليس هناك قلق".

ثم استأنفت الحوار.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الزلزال لم يتسبب في أضرار جسيمة.

وتقع أيسلندا فوق مناطق التي بها فوالق، واعتاد الآيسلنديون على الزلازل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (آر يو في) إن مركز الزلزال يقع على بعد ستة كيلومترات غرب بحيرة كليفارفاتن في شبه الجزيرة جنوب العاصمة ريكيافيك.

وشعرت المنطقة المحيطة بالعاصمة والجزء الغربي من البلاد بزلزال اليوم.