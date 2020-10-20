البحرين ترحب بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تدعم الجهود المقدرة للحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة وتصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين للمساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فتح آفاق جديدة في العلاقات مع جمهورية السودان.

وأكدت مساندة مملكة البحرين لجمهورية السودان الشقيقة، ووقوفها معها في كل الخطوات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والازدهار.