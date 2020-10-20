ارتفاع وفيات كوفيد-19 الأسبوعية في إنجلترا وويلز بنسبة 36%

ارتفعت الوفيات الأسبوعية الناتجة عن الاصابة بمرض "كوفيد-19" في إنجلترا وويلز بنسبة 36 بالمئة، خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر الجاري، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن مكتب الاحصاءات الوطنية القول، إن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" بلغ 438 حالة، كما ارتفعت الوفيات في سبع مناطق من بين تسع مناطق إنجليزية.

وكان الوباء سببا في حدوث 4ر4 بالمئة من إجمالي عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة.

يذكر أن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة كان قد تم تسجيلها قبل حوالي 37 أسبوعا.