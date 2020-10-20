وزير المالية: تحمل الشعب لـ«الإصلاح الاقتصادي» ساهم في مواجهة أزمة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما دفعه الشعب المصري بتحمله لمرحلة الإصلاح الاقتصادي جناه في مواجهة أزمة كورونا؛ التي جعلت نسبة العجز في الاقتصاد الأمريكي ترتفع بشكل كبير.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن مصر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت أن تحتفظ بتصنيفها الائتماني السيادي العالمي والنظرة المستقبلية طبقا للمؤسسات العالمية التي لا تستطيع المجاملة، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت نموا خلال أزمة كورونا، قائلا إن الانضباط في السياسات المالية والنقدية جعل المؤسسات المالية العالمية تبدي احتراما وثقة في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن قوة الاقتصاد المصري وصموده انعكس على توافر المواد الغذائية والمستلزمات الطبية خلال الجائحة.

وذكر أن الإصلاح الاقتصادي أثر سلبا على مستوى المعيشة، مستدركا: «ولكن لولاه كان من الممكن أن يكون الوضع أصعب».