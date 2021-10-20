قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد السكان في مصر 102 مليون و526 ألفًا الآن، منوهًا إلى أن الزيادة السكانية مرتبطة بزيادة مستويات الإنجاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد السكان ازداد بمقدار 26 ألفًا خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن متوسط سن الزواج في مصر 21 عامًا.

وأشار إلى أن الأهم من فكرة رفع سن الزواج إلى 21 عامًا بقانون هو تغيير الفكر والثقافة نفسها، موضحًا أن الحد من زواج البنات يكون بأساليب مختلفة منها الحفاظ على استمرارهم في التعليم.

ونوه مستشار رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى نسبة التسرب من التعليم للفتيات الأقل من 18 عامًا، مؤكدًا أن الاستمرار في التعليم لأطول فترة يؤدي إلى ارتفاع الوعي وتغير ثقافتهم.

وذكر أن عدد السكان في مصر من المتوقع أن يصل إلى 123 مليون مواطن خلال عام 2032، متابعًا: «زدنا بمعدل 7.7 مليون نسمة خلال أربع سنوات ونصف، أي بمقدار دولة متوسطة في أوروبا».