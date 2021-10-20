تنفيذ 2584 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن الانتهاء من تنفيذ 2584 مشروعا بنطاق محافظة دمياط، منذ انطلاق المشروع وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية "مشروعك" بقيمة إجمالية تقدر ب 313.751.804 جنيه، أُتيحت من خلالها توفير 5115 فرصة عمل من خلال تلك المبادرة.

وأوضحت المحافظ أن البرنامج يسعى إلى تشجيع الشباب على العمل الحر، وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات، مؤكدة على أن المحافظة تستهدف تحقيق المزيد فى إطار برنامج "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب، وفتح مجالات جديدة لهم لمحاربة البطالة.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى كافة الأجهزة التنفيذية، بتسهيل كافة إجراءات القروض والتيسير على المتقدمين، مؤكده على أهمية المشروع، والذي يساهم وبشكل مباشر في دفع عجلة التنمية بنطاق المحافظة.