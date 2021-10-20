لافروف: الاعتراف بطالبان ليس على جدول أعمال مؤتمر صيغة موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الاعتراف بطالبان ليس على جدول أعمال مؤتمر صيغة موسكو حول أفغانستان، والذي ستعقد الجلسة الثالثة من مشاوراته اليوم الأربعاء بالعاصمة موسكو.

وقال لافروف، حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، إنه يتعين على طالبان الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم عندما وصلوا إلى السلطة والتي تمثلت في تكوين حكومة شاملة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد مضى أكثر من شهرين منذ أن استولت طالبان على أفغانستان لم تعترف بها أي دولة حتى الآن، ويشارك في مؤتمر صيغة موسكو، الهند وباكستان وإيران والصين وأفغانستان وروسيا (الدولة المضيفة).

وفي السياق ذاته، وصل وفد من حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسة موسكو لحضور الجلسة الثالثة من المؤتمر، يرأسه نائب رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا عبد السلام حنفي، ويضم عددا من المسؤولين من بينهم وزير الخارجية أمير خان متقي.