تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ممشى نهر النيل في المنطقة أمام ديوان عام المحافظة وذلك بعد الانتهاء منه.

ووجه المحافظ بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وعمل الصيانة الدورية له مناشدا المواطنين بالحفاظ عليه وعدم إلقاء القمامة على الأرض.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى دائما لخلق بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين، ويجب على المترددين عليه الحفاظ عليه ليبقي في أبهى صورة ووجهة لعاصمة المحافظة، لافتا أنه سيتم فرض غرامات على أي مواطن يلقي القمامة خارج الصناديق المخصصة او يتسبب في إتلاف أي مشتملات بالممشى.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تستعد لطرح الممشى أمام الشباب لعمل مشروعات عربات الطعام وعربات المشروبات مع التأكيد أن الممشى ملك لجميع المواطنين، ومفتوح أمامهم ليكون متنفسا لجميع المترددين على مدينة بنها من المحافظة وخارجها.