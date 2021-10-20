رئيس مركز الخارجة: الفوز بالمركز الأول في جائزة التميز الحكومي نتاج آداء منظومة

قال المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إن حصول مدينة الخارجة على جائزة أفضل مدينة على مستوى الجمهورية في جائزة التميز الحكومي هو نتاج لمنظومة عمل وتقييم آداء ومجهود كبير من فريق عمل متكامل بالوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد انعكس أثرها الإيجابي بالتميز في المركز الأول وسط فرحة وسعادة الجميع.

وقال الطماوي، لـ"الشروق"، إن مركز الخارجة تقدم في مسابقة التميز الحكومي بملف متكامل ضمن 48 ملف لمدن مختلفة على مستوى الجمهورية، بعدها تم اختيار ملف مركز الخارجة من قبل لجنة التقييم ضمن 10 ملفات، مشيرا إلى زيارة لجنة التقييم للمركز وتم التقييم على أرض الواقع ومقارنة الخدمات المرفقة بالملف بما هو قائم على الطبيعة.

وأضاف الطماوي، أنه تم تصعيد مركز الخارجة ضمن أفضل 3 مراكز وتم التقييم من قبل لجنة عليا لتحصل مدينة الخارجة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في جائزة التميز الحكومي.

وأشار إلى أن التميز لم يكن وليد الصدفة فالعمل لم ولن يتوقف بمركز الخارجة وأنا هدفي إرساء قواعد عمل لتقديم الخدمات للمواطنين بمنظومة عمل ثابته تعتمد على أقل عدد من الموظفين، وهو ضمان استمرار تقديم الخدمات بمستوى مرتفع ومتطور وهو الأمر الذى سينعكس أثره بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واستطرد قائلا: "رئيس المدينة لا يعطي الأوامر من داخل غرفة مغلقة لكنه يشارك في العمل على أرض الواقع وهو ما سيحقق الدعم المعنوى لفريق العمل".

وفي سياق متصل، حصلت قرية البشندي بمركز بلاط في الوادي الجديد، على المركز الثاني لأفضل قرية على مستوى الجمهورية، في جائزة التميز الحكومي.

وقال ماهر حسين رئيس قرية البشندي بمركز بلاط بالوادي الجديد، إنه تم التقدم بملف متكامل عن القرية، وتم إجراء تقييم من قبل اللجنة في ظل قبول الملف وانطباق الشروط ومقارنة ما هو مدون بالملف بما هو مقام على أرض الواقع.

واضاف حسين، لـ"الشروق"، أن فوز القرية هو نجاح لمنظومة عمل متكاملة بمركز بلاط، وسط الاستمرار في التقدم وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن قرية البشندي، تضم عدد كبير من المشروعات الخدمية، بجانب مشروعات تنموية فتميزت منذ عدة عقود في إنشاء أول مصنع للسجاد والكلام من صوف الاغنام، وكذلك البدء في مشروع إنتاج الحرير بجانب التوسع الدائم في مشروعات زراعة النخيل والمحاصيل المختلفة.

وحصلت مدينة الخارجة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي، وفازت قرية البشندي بمركز بلاط بالمركز الثاني لأفضل قرية، وفازت مدينة الداخلة بالمركز الثالث لأفضل مركز بجائزة مصر للتميز الحكومي.