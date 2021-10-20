الضرائب: دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة بمنطقة القاهرة رابع في 10 مأموريات

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن في إطار استكمال مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، تم اليوم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة رابع بالكامل، ومأمورية المعادى (دخل وقيمة مضافة) والتى تعد نواة لدمج باقى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع، والتي جارب العمل على تطبيق الدمج عليها.

ولفت إلى أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع من وتيرة تطوير ودمج مأموريات المصلحة (دخل، وقيمة مضافة) وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

ووفقا للبيان وأوضح عبد القادر انه تم البدء بمنطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها ، ويبلغ عددها 10 مأموريات مدمجة، لافتًا إلى أن الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على المأموريات المدمجة فى منتصف الشهر القادم تيسيرًا على الممولين ولتقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة، موضحًا أنه جاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية.

وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال ١٠ مأموريات ضريبية مدمجة والتي ستتعامل كذلك مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، لافتًا إلى أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي.

ووفقًا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة عمل جولات تفقدية للمأموريات الضريبية المدمجة لمتابعة سير العمل بها، قام كل من الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، وأسماء العشرى رئيس منطقة القاهرة رابع، بعمل جولة تفقدية لمقر منطقة القاهرة رابع ومأمورية المعادي، رافقهما خلال الجولة فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، ورواد التغيير والتطوير وهم فريق العمل المكلف بتوفير مقومات النجاح للعاملين بالمأموريات بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الدمج.

وأوضح الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله تم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد، نسير فيه بشكل مستقر.

وذكر أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات.

وأشار إلى أنه حرصًا من المصلحة على تطبيق الدمج بنجاح تم تشكيل فريق عمل من تخصصات مختلفة بالمصلحة يتولى مهمة توفير مقومات النجاح للعاملين فى المأموريات بهدف تحقيق الأهداف من عملية الدمج، موضحًا أن هذا الفريق قام بإجراء العديد من الزيارات الميدانية للمأموريات التى يتم تطبيق الدمج عليها، تم خلالها التواصل مع العاملين وتوضيح فلسفة الدمج وبث رسائل الطمأنينة فى نفوسهم وتوضيح أن الدمج يحقق المصالح المشتركة للعاملين والمصلحة.

وأوضحت أسماء العشرى، رئيس منطقة القاهرة رابع ،أنه تم تحديث مقر المنطقة ومقر مأمورية المعادى وتطوير الشبكات ، وتوفير مكاتب جديدة وتخصيص أماكن للمكاتب الأمامية ، وتحديث المكاتب الخلفية بالمقر.

وأضافت أنه تم عمل أرشيف مركزى بمقر المنطقة مكون من 8 غرف بوحدات متنقلة، وهذا الأرشيف شملت طاقته الإستيعابية أرشيف مأمورية المعادى (دخل وقيمة مضافة)، وكذلك أجزاء من الملفات غير العاملة بمأموريات الدرب الأحمر والمنيل ومصر القديمة.

وأكدت العشرى أنه تم انتقال العاملين بمنطقة القاهرة رابع، ومأمورية المعادي (دخل و قيمة مضافة) إلى المقر الجديد، وتم تخصيص مكتب لكل موظف.

وذكرت أن النجاح الحقيقي الذي حدث ليس فقط تحقيق الدمج، ولكن أيضًا تحقق رضا العاملين عن هذا الدمج، وحرصهم على العمل بروح الفريق وإنجازهم للدمج فى الوقت المحدد له، لافتة إلى حرصها على الاستماع لأي شكوى من العاملين بالمنطقة وحرصها على العمل على حلها.

جدير بالذكر أن المأموريات التى يتم تطبيق الدمج عليها التابعة لمنطقة القاهرة رابع هي ١٤ مأمورية ليصبحوا بعد الدمج ١٠ مأموريات، وهى مأمورية ضرائب السيدة زينب (دخل)، ومأمورية ضرائب الخليفة (دخل)، و مأمورية ضرائب الدرب الأحمر (دخل) ، ومأمورية ضرائب المنيل (دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (دخل)، و مأمورية ضرائب دار السلام (دخل)، و مأمورية ضرائب البساتين (دخل)، ومأمورية ضرائب المعادي (دخل) ، ومأمورية ضرائب حلوان (دخل)، مأمورية ضرائب 15 مايو (دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمــــة (قيمة مضافة)، مأمورية ضرائب حلوان ( قيمة مضافة )، و مأمورية ضرائب المعادي (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب السيدة زينب (قيمة مضافة).