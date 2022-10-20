كوكو جاوف: لا أصدق أنني تأهلت للبطولة الختامية للتنس

باتت الأمريكية كوكو جاوف المصنفة السابعة على العالم أصغر لاعبة بعد الروسية ماريا شارابوفا، تتأهل إلى البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

وتأهلت جاوف إلى منافسات فئتي الفردي والزوجي للبطولة الختامية، بعد موسم مذهل، شهد تأهلها للمرة الأولى إلى نهائي إحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وهو الإنجاز الذي حققته خلال بطولة فرنسا المفتوحة.

وفازت جاوف على الإيطالية إليزابيتا كوكسياريتو 7 /6 (7 /1) و6 /3 لتبلغ دور الثمانية لبطولة جوادالاخارا المفتوحة.

وباتت جاوف، صاحبة الـ18 عاما، أصغر لاعبة تتأهل إلى البطولة الختامية منذ أن حققت شارابوفا الإنجاز ذاته في 2005 كما أصبحت أصغر لاعبة أمريكية تحقق هذا الإنجاز منذ أن حققت مواطنتها ليندساي دافنبورت الإنجاز نفسه قبل 28 عاما.

وقالت جاوف "يعني لي الكثير، بصراحة لم أفكر في الأمر حتى تداركت مدى قربي منه، وأعتقد أنني ربما توترت قليلا في النهاية، لكني سعيدة للغاية بالمشاركة في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات ، خاصة وأنها تقام في أمريكا، والتأهل في فئتي الفردي والزوجي إنجاز طيب بالتأكيد".

وأضافت "لم أتوقع ذلك حينما حددت أهدافي في بداية العام ، أنا سعيدة حقا وأتمنى أن أظهر بشكل طيب هناك".

ولحقت جاوف بالبولندية إيجا سواتيك والتونسية أنس جابر والأمريكية جيسيكا بيجولا والفرنسية كارولين جارسيا في البطولة الختامية.

وتنطلق البطولة الختامية يوم 31 أكتوبر الجاري في تكساس.