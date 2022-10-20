أورام الأقصر تطلق حملات توعية ضد سرطان الثدي لموظفات البحر الأحمر

أطلق مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر، حملات توعية للسيدات بالمؤسسات الحكومية بمدن البحر الأحمر لتوعية السيدات عن المرض والاكتشاف المبكر بشعار "كوني أقوى"، وذلك تزامناً مع الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي للتوعية ضد مرض سرطان الثدي والاكتشاف المبكر للمرض.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، إنه تم تنظيم العديد من الفعاليات بمختلف المحافظات للمشاركة في شهر أكتوبر الوردي، الذي يعد شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث يتم التعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل المستشفى.

وشدد حسين، على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد على الشفاء التام منه، مؤكدا أن ذلك إيمانا من المستشفى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودورها المجتمعي في خدمة محافظات الصعيد .

وفي إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، تواصلت فعاليات مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، من خلال تدشين حملات توعية بضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي داخل الفنادق السياحية، واستهداف السيدات العاملات بتلك الفنادق، وذلك في إطار البروتوكول بين مستشفي شفاء الأورمان، وهيئة تنشيط السياحة بالأقصر.

وقام أطباء المستشفى، بتنظيم ندوة لتقديم معلومات عن أهمية الكشف المبكر، وحملت الندوة شعار «إنتي اقوي».

ومن جانبه، قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة الأورام، أن المستشفى يعمل على تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع العديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات، في إطار الدور والمشاركة المجتمعية للمستشفى في كافة محافظات الصعيد.