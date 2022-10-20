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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بضبط كميات من الأرز بغرض حجبها عن التداول، حيث قاد سمير البلكيمى مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية حملة بناحية دمنهور وإيتاى البارود.



أسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن أرز شعير وتوريدهم بالمضارب الحكومية، وتحرير 8 محاضر للمخابز السياحية لعدم الإعلان عن أسعار المخبوزات.

كما تم المرور على المخابز السياحية والتنبيه عليهم بالالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والالتزام ببيع المخبوزات بالأسعار والأوزان المقررة والمعلن عنها.