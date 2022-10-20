 دعم قطاع تعليم الوادي الجديد بـ5000 شجرة مثمرة وتوزيعها على الإدارات التعليمية الخمس - بوابة الشروق
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دعم قطاع تعليم الوادي الجديد بـ5000 شجرة مثمرة وتوزيعها على الإدارات التعليمية الخمس

عمرو بحر
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 7:51 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 7:51 م

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على دعم قطاع تعليم المحافظة بـ5000 شجرة مثمرة؛ بهدف استغلال المساحات داخل المدارس في زراعة أشجار النخيل والأشجار المثمرة، وتحويلها إلى مسطحات خضراء.

وقال حسن، إنه يجري العمل على توزيع الأشجار على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لزراعتها بالمدارس التابعة لها.

وفي سياق متصل، أعلن حسن، متابعة إجراءات تسليم أجهزة التابلت التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة بلاط الثانوية المشتركة بإدارة بلاط التعليمية، مشيرا إلى ضرورة تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي، وفقا للتعليمات الوزارية بهذا الشأن وبعد سداد التأمين الخاص به.

وذكر أن قطاع تعليم المحافظة تسلم 1700 جهاز تابلت جرى توزيعها على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ومنها للمدارس الثانوية، والتي تسلمها لطلاب الصف الأول الثانوي.

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