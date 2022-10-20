ألمانيا: الشرطة تشتبه في وجود خلفية سياسية وراء حريق داخل نزل إقامة لاجئين أوكرانيين

أعلنت مديرية الأمن بشمال ألمانيا، اليوم الخميس، أن الشرطة تفترض وجود خلفية سياسية وراء حريق نشب في مقر إقامة لاجئين أوكرانيين.

وأوضحت مديرية الأمن في مدينة روستوك بولاية مكلنبورج-فوربومرن اليوم أن أمن الدولة تولى التحقيقات بشأن الحريق الذي نشب في مقر إقامة لاجئين ببلدة جروس شترومكندورف بالقرب من مدينة فيسمار بالولاية ذاتها.

يذكر أن الحريق نشب مساء أمس الأربعاء. وبحسب بيانات المقاطعة التي يوجد بها مقر الإقامة، كان يسكن 14 لاجئا في المقر، وهو عبارة عن فندق سابق، وكان يتم الإشراف عليه من قبل ثلاثة موظفين. ولم يصب أي شخص إثر الحريق.

وصرحت رئيسة حكومة الولاية مانويلا شفزيج في وقت سابق اليوم بأنها لا تستبعد وجود خلفية سياسية وراء هذا الحريق، وكتبت على تويتر: "يجب أن يكون واضحا للجميع: أن الأشخاص الذين هربوا من الحرب يحتاجون لحمايتنا ولدعمنا. لن نسكت عن أي عمليات تحريض أو عنف".