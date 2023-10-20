أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع المياه عن منطقة ترعة الشيخ ناصر، غدا السبت، الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة، أن انقطاع المياه سيبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وذلك لأعمال ترحيل خط مياه قطر 8 بوصة.

وأهابت الشركة بالمواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ، كما أعلنت عن توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حين طلبها.

كما أشارت، إلى إمكانية التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام أيضا من أي هاتف على أرقام 0952282406، 0952284116، 01147999752

في حالة الطوارئ.