ولي العهد السعودي: 137 مليار دولار حجم التجارة بين دول الخليج والآسيان

كشف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أن حجم التجارة بين "الخليج" و"الآسيان" يبلغ 137 مليار دولار، قائلا: "دولنا مصدر آمن وموثوق للطاقة".

وذكر أن العلاقات التجارية بين دول مجموعتى (الخليج واسيان) تزداد تطوراً ونمواً، حيث بلغ حجم التجارة مع دول آسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون عالمياً، بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ولي العهد السعودي خلال ترؤسه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، في الرياض، اليوم الجمعة، قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وأوضح أن صادرات دول مجلس التعاون إلى دول آسيان تشكل 9% من مجمل الصادرات، وأن حجم الواردات من دول آسيان تبلغ ما نسبته 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون.

وأضاف أنه خلال العشرين عاماً الماضية مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول آسيان ما نسبته 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة إليها بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار.

كما أعلن ولي العهد السعودي أن "استثمار دول آسيان في مجلس التعاون الخليجي شكلت ما نسبته 4ر3 من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 8ر24 مليار دولار".

من جهته، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رئيس الدورة الحالية لدول رابطة الآسيان 2030، أن دول المجموعتين هما "قوتان عظيمتان ستواصلان النمو لناتجنا المحلي الذي يصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وسكاننا يصلون إلى أكثر من 700 مليون نسمة".

وتابع: "وهذه أصول عظيمة لنا تمكننا من الاضطلاع بدور استراتيجي كقوة إستراتيجية في خضم هذا العالم المنقسم".

وتضم دول رابطة الآسيان التي تأسست في 1967 (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام).