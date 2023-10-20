جوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات الملحة إلى المدنيين في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إيصال المساعدات "الملحة" إلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.

وقال جوتيريش في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "المدنيون في غزة بحاجة ماسة إلى الخدمات والإمدادات الأساسية".

وتابع جوتيريش ، الموجود في مصر حاليا لبحث فتح معبر رفح الحدودي:"نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق. ونحتاج إلى إيصال الغذاء والماء والدواء والوقود الآن. نحن بحاجة إليها على نطاق واسع ونحتاج إلى استمرارها".

وأغلقت إسرائيل حدودها مع الأراضي الفلسطينية التي تديرها حركة حماس ووضعتها تحت حصار كامل بعد أن عبر المئات من مسلحي الحركة الحدود من غزة إلى إسرائيل في هجوم مفاجئ واسع النطاق في 7 أكتوبر استهدف قواعد عسكرية ومجتمعات مدنية واحتفال موسيقي ما تسبب في استشهاد أكثر من 1400 شخص.

وبالمقابل شنت إسرائيل عمليات قصف انتقامية جوية وبحرية وبالمدفعية على قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 3785 فلسطينيا وإصابة 13 ألف آخرين داخل القطاع، بحسب أخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

ولا يزال معبر رفح، المعبر الوحيد بين غزة ومصر، مغلقا على الرغم من الدعوات المتزايدة لمصر وإسرائيل بالسماح بإيصال المساعدات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح المعبر واتفقا على "السماح في البداية بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة".

وتصطف نحو 165 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من الحدود مع غزة.

ووفقا لمصر، فإنه من الضروري أولا إصلاح طرق الوصول في قطاع غزة التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية. ولا يزال من غير المؤكد متى سيجري فتح معبر رفح بالضبط، لكن منظمة الصحة العالمية وبايدن توقعا أن يتم ذلك اليوم الجمعة.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد وافقت على فتح المعبر لإيصال المياه والغذاء والدواء. لكن لم يجر ذكر الوقود الضروري لتوليد الكهرباء والذي تعتمد عليه مستشفيات غزة المكتظة بشدة.