عمرو أديب: الجهود المصرية لإدخال المساعدات لغزة تقابل بـ«قذارة إسرائيلية»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حراكا كبيرا يحدث حاليا بخصوص الوضع في معبر رفح.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه لا يمكن الجزم بأن هناك شيئا محددا سيحدث خلال الساعات المقبلة.

وذكر أنه جرى إخلاء بعض الشاحنات والعمل على ملئها بالأدوية بأكبر قدر ممكن، موضحا أن هناك معلومات بأنه سيتم إدخال شاحنتين من الأدوية.

وتابع: «الجهود المصرية تُقابل بسفالة وقذارة.. إسرائيل تضع عراقيل وتضرب الطريق لعرقلة حركة الشاحنات».



وشدد على أن الإدارة المصرية والشعب المصري لديهما إرادة لا تلين وإصرار كبير على إدخال المساعدات.

وذكر أن هناك تقديرات بالحاجة لما يتراوح بين 60 و100 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة يوميا، ما يوثق مأساوية الوضع هناك.

وظهر الجمعة، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤتمرا صحفيا أمام بوابة معبر رفح، شدد خلاله على ضرورة إدخال المساعدات للقطاع.

وقال جوتيريش، إنه من الصعب أن يتواجد أحد أمام معبر رفح إلا ويكون القلب محطما، وذلك في إشارة إلى التضامن مع الفلسطينيين والحاجة الماسة لوصول المساعدات إليهم.

وتابع: «لا يوجد (لمواطني غزة) المياه ولا الطعام ولا الدواء ولا الوقود.. وهم تحت النيران ويحتاجون كل شيء للنجاة».

وأشار إلى جاهزية الكثير من الشاحنات المحملة بالمياه والوقود والطعام والدواء، وهي الأمور التي يحتاجها الفلسطينيون، ونوه بأن هذه المساعدات تمثل خط الحياة، وهي الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في قطاع غزة.