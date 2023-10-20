الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء المستشفيات أمر مستحيل ولا يمكن تنفيذه

أفاد محمد الفيتاني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، بتلقي إنذار من جيش الاحتلال بقصف مستشفى القدس في مدينة غزة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة، أن الإنذار تضمّن الدعوة للإخلاء الفوري، ما يعني أن الاحتلال قد يقصف المستشفى في أي وقت.

وأفاد بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، موضحا أن المستشفى يضم أكثر من 400 مصاب تتراوح حالاتهم بين المتوسطة والخطيرة، كما أن هناك حالات في العناية المركزة وعلى أجهزة الاصطناعي، ما يعني أن نقلهم يهدد حياتهم.

وأوضح أنّ استهداف الاحتلال للمستشفيات أمر كثر التحذير منه طوال الأيام الماضية، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الشركاء في المؤسسات الدولية والأممية.

وذكر أن هناك عددا آخر من المستشفيات في قطاع غزة أُنذر بالإخلاء، وهو أمر مستحيل ولا يمكن تنفيذه، موضحا أن الكوادر الطبية قررت البقاء في أماكنها وعدم الإخلاء ومواصلة العمل الإنساني.

وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرة مروعة عندما شنّ قصفا مروعا على مستشفى الأهلي المعمداني ما أسفر عن استشهاد نحو 500 شخص، في واحدة من أعنف الغارات التي شنها الاحتلال خلال عدوانه الراهن على قطاع غزة.

وفي مجزرة أخرى، ارتقى 18 شهيدا من مسيحيي غزة، بعدما شن الاحتلال قصفا على كنيسة الروم الأرثوذكس.

وكان أحد القواسم المشتركة في الاعتدائين المروعين، أن أعدادا كبيرة من النازحين كانت قد لجأت إلى المستشفى والكنيسة ظنا أن أيا منهما بمأمن من جرائم الاحتلال.