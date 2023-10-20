محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع ناهيا بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للإنتهاء منها.

وتابع المحافظ، أعمال رفع كفاءة كوبرى ناهيا المار أعلى شارع السودان والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية والذي يشهد تركيب سور خرساني لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها للكوبري بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنية حيث تضم الأعمال أيضا رصف طبقة الطريق و طلاء للأسوار والبردورات وصيانة لأعمدة الإنارة كمرحلة ثانية.

وشدد المحافظ، على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع مدير مديرية الطرق لإلزام الشركات المنفذة بالمواعيد المحددة للأعمال دون تأخير ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

كما تابع المحافظ الجيزة متابعة أعمال تطوير وإستحداث يوتيرن لمخرج موقف ناهيا وذلك لرفع كفاءة حركة دخول وخروج السيارات بالموقف ومنع التكدسات المرورية بالشوارع المحيطة