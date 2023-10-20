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فوز مثير للمصري أمام طلائع الجيش في الدوري

محمد جلال
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 6:14 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 6:14 م

انتصر فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة، أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب برج العرب، ضمن حسابات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة، ليهدي فريقه فوزًا ثمينًا في بطولة الدوري.

هذا الفوز هو الثالث على التوالي للمصري في البطولة المحلية بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد في الجولة الثانية، ثم على حساب الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، بات المصري في المركز الثاني مؤقتًا برصيد (9 نقاط) بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر متصدر المسابقة، في المقابل، تلقى طلائع الجيش الخسارة الثانية ليصبح رصيد الفريق (4 نقاط) في المركز العاشر.


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