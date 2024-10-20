 الأحد 20 أكتوبر 2024.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة - بوابة الشروق
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الأحد 20 أكتوبر 2024.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

سارة حمزة
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 9:49 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.
استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.
استقر سعر البصل ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.
استقرت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.
استقر سعر الجزر لتترواح بين 17 إلى 20 جنيها.
استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.
استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
استقرت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 6 إلى 18 جنيها.
استقرت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
استقرت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 45 إلى 55 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:
استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 15 إلى 30 جنيها.
استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.
استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.
واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

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