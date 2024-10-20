استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الجزر لتترواح بين 17 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 6 إلى 18 جنيها.

استقرت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقرت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 45 إلى 55 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 15 إلى 30 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.