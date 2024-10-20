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أعداد جريدة الشروق
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فتح: مجزرة بيت لاهيا تعبير عن النزعة الإرهابيّة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 9:42 ص

حملت حركة فتح الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن المجزرة الدمويّة في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة.

وطالبت فتح، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن "يتوقف العالم أمام حرب الإبادة الإسرائيليّة الممنهجة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي على شعبنا والتي تنتهك كل المعايير الإنسانية والقانونية".

وبيّنت فتح أن "جريمة الاحتلال التي استهدفت الأطفال والنساء هي جزء من مسلسل إجرامي صهيونيّ لتهجير شعبنا لا يتوقف منذ بدء الاحتلال، وخاصة عدوانه الغاشم على قطاع غزة".

وتابعت: "شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة منظمة تقودها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بمنتهى الإجرام والحقد".

ودعت فتح، دول العالم الحر وكل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولجم إسرائيل وحرب الإبادة التي تستهدفه.

واستشهد نحو 73 فلسطينيا وأصيب العشرات، الليلة الماضية ، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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