ممدوح عيد: نعمل في بيراميدز بكل جهد وإخلاص لمنافسة الأهلي والزمالك

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أبدى ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، سعادته بتواجده في الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

ملعب (آل نهيان) يستضيف مباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر، والتي تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد.

صرح ممدوح عيد لقناة أبو ظبي الرياضية:" سعداء ونتشرف بتواجدنا هنا في بلدنا الثانية الإمارات للمشاركة في السوبر المصري".

أضاف:" أتمنى أن يقدم اللاعبين أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية".

أكمل:" مواجهة الزمالك بكل تأكيد ستكون صعبة للغاية نظرًا لحجم إنجازات الفريق الأبيض".

واصل:" نعمل في بيراميدز بكل جهد وإخلاص ونهتم بأدق التفاصيل الصغيرة للمنافسة على الألقاب ومقارعة الأهلي والزمالك".

أتم:" البطولة لها أهمية كبرى نظرًا لحجم واسم الفرق المشاركة في المسابقة، ونتمنى الوصول إلى نهائي كأس السوبر".