مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات إسرائيلية

اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى في رابع أيام ما يطلق عليه اليهود "عيد العرش" وسط حماية مشددة من قوات إسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن ما يزيد على 434 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، ونفخت إحدى المستوطنات بالبوق، مشيرة إلى أن آخرين أدوا ما يسمى "السجود الملحمي"، في باحات المسجد الأقصى.

وتجمهر مستوطنون عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوساً تلمودية في المكان، بحسب الوكالة.

وأشارت "وفا" إلى أن السلطات الإسرائيلية شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي إلى باب المغاربة من باب الأسباط، وأعاقت وصول الأهالي الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.