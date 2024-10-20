رئيس مجلس النواب الأمريكي: نحقق في تسريب معلومات سرية عن إسرائيل وإيران

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأحد، إن تحقيقا يجري حول تسريب وثائق مخابرات أمريكية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران.

وفي تعليق لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، قال جونسون: «ستعقد جلسة سرية...نتابع ذلك عن كثب»، وذلك دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتجري الولايات المتحدة تحقيقات في تسريب معلومات استخباراتية أمريكية شديدة السرية حول خطط إسرائيل للانتقام من إيران.

تم تصنيف الوثائق على أنها سرية للغاية وتحتوي إشارات إلى أنها مخصصة فقط للولايات المتحدة وحلفائها من تحالف «العيون الخمس»: أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

وتصف الاستعدادات التي يبدو أن إسرائيل تقوم بها لضربة ضد إيران. وتقول إحدى الوثائق، التي تقول إنها جمعتها وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، إن الخطط تنطوي على تحريك إسرائيل للذخائر.