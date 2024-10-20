محافظ أسوان يتابع استعدادات احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

قبل ساعات من انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بقدس الأقداس بمعبدي أبوسمبل، تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان استعدادات مدينة أبوسمبل لاستقبال الحدث العالمي؛ تمهيدا لاستضافة الآلاف من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.

وكثفت الوحدة المحلية للمدينة، بقيادة سيد سعدي، أعمال النظافة العامة، مع تركيب الأعلام والبانرات داخل الميادين والشوارع الرئيسية، بجانب رفع كفاءة الطريق الرئيسي من المطار إلى معبدي أبو سمبل بطول 5 كيلومترات من تشجير وتطوير وتجميل ودهانات وإنارة.

وكلف محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بتقديم كل أوجه الدعم لتسهيل استمرارية 9 فرق فنون شعبية وتراثية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة لعروضها على مسارح 10 مواقع ثقافية منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، لتختتم عروضها داخل مدينة أبو سمبل السياحية تواكبا مع الاحتفال بتعامد الشمس.