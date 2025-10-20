اليابان: الإمبراطورة الأم ميتشيكو تحتفل بعيد ميلادها الـ 91

احتفلت إمبراطورة اليابان الأم، ميتشيكو، زوجة الإمبراطور الأب أكيهيتو ووالدة الإمبراطور ناروهيتو، بعيد ميلادها الـ 91 اليوم الاثنين.

وكانت الإمبراطورة الأم قد أصيبت بكسر في عظم فخذها الأيمن في أكتوبر العام الماضي، لكنها تعافت إلى حالة تقارب حالتها قبل الإصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي".

وتعكف الإمبراطورة الأم على توفير الرعاية اليومية للإمبراطور الأب، البالغ من العمر 91 عاما، الذي لا يزال يتلقى علاجا للقلب. وتقضي أياما إضافية في رعاية زوجها والاهتمام بصحتها هي أيضا.

وفقا لأحد مساعديها، عملت الإمبراطورة الأم بدأب على إعادة تأهيلها يوميا في قصر سينتو الإمبراطوري في حي ميناتو بطوكيو بعد خروجها من المستشفى، لتتمكن من رعاية الإمبراطور الأب في أسرع وقت ممكن، حيث كانت تقوم بزيارة الإمبراطور الأب يوما بعد يوم عندما كان يتلقى العلاج في مستشفى جامعة طوكيو في مايو ويوليو.