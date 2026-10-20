رئيس جامعة الأزهر: الأسر أصبحت تختار الكليات وفق برامجها وقدرتها على تأهيل أبنائها لسوق العمل

قال الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، إن بدء الجلسات النقاشية لمنتدى مصر 2026 بملف التعليم يمثل انطلاقة مبشرة، باعتباره أحد أبرز الملفات التي تشغل المواطنين، خاصة مع التسارع الكبير في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامية جومانا ماهر، المذاع عبر القناة الأولى مساء الاثنين، أن مؤسسات التعليم المصرية تعمل في إطار رؤية مصر 2030 على إعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن نظرة الأسر إلى اختيار الكليات أصبحت تعتمد على طبيعة البرامج الدراسية وقدرتها على تأهيل أبنائها للعمل مستقبلًا، إلى جانب مجموع الطالب، سواء في التعليم العالي العام أو الأزهري.

وأكد أن المنتدى جاء في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الطفرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تعزيز حضور مصر في هذا المجال وتأهيل الخريجين للتعامل مع التطورات المتسارعة.

وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية بما يواكب المتغيرات الحديثة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح هذا الملف من قبل، فيما بدأت الجامعات بالفعل مراجعة مناهجها وبرامجها والعمل على ربطها باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن جلسة التعليم في المنتدى شهدت مشاركة مسئولين حكوميين وخبراء في التعليم وأسواق العمل، بما يعزز فرص الوصول إلى رؤية متكاملة لتأهيل الشباب للعمل داخل مختلف القطاعات والمنظومات.

ويذكر أن منتدى مصر 2026 انطلقت فعالياته أمس الاثنين 19 أكتوبر وتستمر حتى 24 أكتوبر تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، ويقدم منصة للحوار بين المواطنين والخبراء وصناع القرار حول مسارات التنمية وأولويات المرحلة المقبلة.

وتتوزع مناقشات المنتدى على محاور رئيسية تشمل بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد، ويتضمن اليوم الأول جلسات تتناول التعليم والشباب والرياضة والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.